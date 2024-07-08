Делегация МИД Туркменистана посетила Чехию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым посетила Чешскую Республику.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Праге межмидовских политконсультациях на уровне заместителей глав МИД, в ходе которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности.

Кроме того, в рамках визита туркменская делегация провела встречу с вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии Яном Бартошеком.

ИП "ТУРКМЕНинформ"