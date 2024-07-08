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Глава государства приветствовал гостей и участников Недели культуры в Аркадаге
22.06.2024 11:17

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился в гостям и участникам Недели культуры в городе Аркадаге.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники

Недели культуры!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Недели культуры, проводимой в городе Аркадаг! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в независимом, постоянно нейтральном Туркменистане, развивающемся со стремительностью скакуна, успешно реализуются масштабные госпрограммы. В велаятах страны, в городах Ашхабад и Аркадаг регулярно строятся промышленно-производственные комплексы, объекты социально-культурного назначения, современные жилые дома, последовательно улучшаются социально-бытовые условия жизни нашего народа. Во всех сферах успешно осуществляются грандиозные преобразования, инициированные Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом. Задачи, вытекающие из принципов «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», имеют важное значение в обеспечении счастливой и благополучной жизни наших граждан, всестороннем гармоничном развитии страны.

Дорогие соотечественники!

Проведение в велаятах и в городе Ашхабад Недели культуры по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги в характерном для туркменского национального тоя стиле стало благородной традицией.

Впервые этот масштабный творческий форум проводится в городе Аркадаг, построенном в соответствии с Концепцией «умный» город в году широко отмечаемого 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги, что имеет особое значение. Город Аркадаг, возведенный благодаря мудрости Героя-Аркадага, его великой любви к нашему народу и Родине, – это город счастья, благополучия, гармоничного развития. Город Аркадаг – это образцовый город, отражающий мощь нашего государства, символизирующий единство народа, о которых мечтал в своих бесценных произведениях мыслитель Фраги.

Дорогие работники культуры и искусства!

В городе Аркадаг, прославившемся на весь мир, наряду с другими объектами различного назначения, возведены такие современные культурно-просветительские и образовательные учреждения, как Библиотека имени Довлетмаммета Азади, Государственный конный цирк имени Героглы, Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, Историко-краеведческий музей, Специализированная школа искусств имени Сахы Джепбарова, Детская школа искусств имени Шукура бахши.

Они имеют важное значение в совершенствовании национальной культуры и искусства, а архитектура зданий поражает гостей «умного» города. Мероприятия, которые пройдут в городе Аркадаг в рамках Недели культуры, в очередной раз продемонстрируют широкие возможности, созданные в этом замечательном уголке, для развития культуры и искусства.

В настоящее время мы придаем особое значение развитию изобразительного и декоративно-прикладного, песенно-музыкального, театрального и киноискусства, совершенствованию деятельности средств массовой информации. Именно поэтому организованные в рамках Недели культуры мероприятия, представляющие данные жанры искусства, будут богаты по содержанию и должны стать отражением результатов работы в этом направлении. Вечер поэзии играет важную роль в выявлении среди народа новых талантов, обогащении туркменской литературы совершенными произведениями.

300-летие со дня рождения мыслителя Фраги и строительство в предгорье Копетдага по случаю знаменательной даты памятника и культурно-паркового комплекса, носящего имя поэта-классика, воодушевило творческих работников, в том числе прозаиков и поэтов.

Уважаемые участники Недели культуры!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы придаем большое значение развитию сферы культуры, дальнейшему укреплению материально-технической базы профильных учреждений, стимулированию благородного труда мастеров творческого цеха. Высоко оцениваем вклад прозаиков и поэтов, журналистов, художников, деятелей театра и кино, композиторов, бахши-музыкантов, воодушевляющих наших счастливых соотечественников на добросовестный и созидательный труд, в широкую популяризацию в мире авторитета нашего государства. Мы и впредь будем обеспечивать все условия для создания творческими работниками современных произведений, вдохновляющих на новые успехи.

Уверен, что Неделя культуры станет богато содержательным творческим мероприятием, способствующим дальнейшему совершенствованию туркменской культуры и искусства, а также широко раскрывающим их многогранность.

Уважаемые деятели культуры и мастера искусств!

Дорогие участники Недели культуры!

Еще раз сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в городе Аркадаг. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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