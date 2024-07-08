Глава государства провел очередное заседание правительства

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

В ходе меропрития были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей, главы парламента о текущем положении дел во вверенных им отраслях и структурах, ходе сезонных сельхозработ, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах.

По итогам заседания глава государства подписал постановление «Об утверждении Порядка организации и проведения государственного учета научных программ (проектов), планов и отчетов о научной деятельности».

ИП "ТУРКМЕНинформ"