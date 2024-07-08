Казахстан сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня ведомство иностранных дел Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана Аскар Тажибаев.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении своего пребывания в должности, на которой он находился с апреля 2022 года, а также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"