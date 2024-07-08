Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Туниса

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня ведомства внешней политики Туркменистана и Тунисской Республики провели онлайн-политконсультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и сельского хозяйства, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"