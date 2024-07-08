Ашхабад посетила делегация Объединенных Арабских Эмиратов

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня пребывающая с визитом в Туркменистане делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Целью визита делегации является участие в прошедшем в этот же день в столице Туркменистана бизнес-форуме «Туркменистан–Объединенные Арабские Эмираты» и обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, ТЭК, возобновляемой и «зеленой» энергетики, химической промышленности, транспорта и транзита, банков и финансов, экологии и охраны окружающей среды.

ИП "ТУРКМЕНинформ"