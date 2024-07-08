Туркменистан посетила делегация Пакистана

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Исламской Республики Пакистан во главе с федеральным министром промышленности и производства Рана Танвир Хуссейном была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, энергетики, промышленности, транспорта и связи, хода реализации проектов строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) и линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

ИП "ТУРКМЕНинформ"