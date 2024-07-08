США сменят посла в Туркменистане

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июня ведомство иностранных дел Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Мэтью Стефан Климоу.

В ходе визита посол сообщил министру Рашиду Мередову о завершении своего пребывания в должности, на которой он находился с мая 2019 года, а также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"