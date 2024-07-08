Глава Туркменистана поздравил жителей Аркадага

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к жителям города Аркадаг с поздравлениями по случаю первой годовщины со дня открытия города.

В обращении говорится:

"Уважаемые люди!



Дорогие соотечественники!



От всего сердца поздравляю вас с первой годовщиной открытия города Аркадаг, единственным «умным» городом в нашей стране и в регионе! Являясь архитектурным произведением, образовавшимся благодаря блестящему таланту, проницательной мудрости нашего уважаемого Героя-Аркадага, город Аркадаг символизирует экономическое процветание нашего независимого нейтрального государства, колоссальные возможности, счастливую и благополучную жизнь народа, светлое будущее молодого поколения. Уверен, что большое торжество-праздник, развернувшееся по случаю годовщины открытия города Аркадаг, еще более укрепит наше единство и сплоченность в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, приумножит гордость за впечатляющие достижения.



Город Аркадаг, возведенный в живописных предгорьях Копетдага, – это «умный» город, основывающийся на инновационные технологии, цифровую систему, передовые информационно-коммуникационные технологии. Здесь придают особое значение экологическому благополучию, взаимосвязи природы и человека. Ярким тому свидетельством является присуждение городу Аркадаг сертификата о присоединении к проекту «Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».



В новом городе на высоком уровне обеспечены социально-бытовые условия, системы труда и отдыха. Город Аркадаг на базе Концепции «умного» города объединяет объекты административного и социального назначения, более благоустроенные жилые дома, филиалы министерств, отраслевых ведомств, банков и ряд других важных зданий. В городе разветвленная дорожно-транспортная инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Широкие проспекты и улицы оснащены современными системами освещения, видеонаблюдения и управления. Электробусы и электромобили-такси, «умные» автостоянки, информационно-коммуникационные технологии предлагают населению в городе качественный и культурный сервис.



Дорогие соотечественники!



Со строительством города Аркадаг тысячи наших соотечественников обес­печены новыми рабочими мес­тами, благоустроенным жильем со всеми удобствами. Поддержка со стороны государства каждого человека, семьи в нашей стране – это главный принцип реализуемой нашей политики. Эти масштабные работы, реализация крупных проектов направлены на благо нашего народа. И город Аркадаг – это город, который возведен по инициа­тиве нашего Национального Лидера на основе именно таких благородных целей и традиций. Следует отметить, что город на законодательной основе получил особый правовой статус – город государственного значения. Здесь современные 5-, 7- и 9-этажные многоквартирные дома и 2-этажные коттеджи, построенные с задействованием технологии «умного» дома, образуют прекрасный архитектурный облик города. Использование в них интеллектуальных систем управления домом, совершенных цифровых технологий обеспечивает передовой, современный уровень жизни жителей.



В облике нового города сочетаются лучшие традиции национального зодчества и инновационные декоративные особенности. Комплексные системы снабжения создают здесь комфортные социально-бытовые условия для городского населения. В новом городе находит свое зримое воплощение главный принцип Героя-Аркадага «Государство – для человека!».



Уважаемые жители города Аркадаг!



Дорогие соотечественники!



Еще раз сердечно поздравляю вас по случаю первой годовщины открытия города Аркадаг, которая отмечается большими торжествами и празднествами в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги»! Желаю нашему мужественному народу, достигающему высоких рубежей и ставящему великие цели в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства и вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемого счастья, мирной и благополучной жизни! Пусть город Аркадаг, являющийся символом нашего светлого будущего, распространит по миру славу нашей суверенной Отчизны, уверенно устремленной вперед к высотам благополучия и процветания!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"