Главу Халк Маслахаты поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел двусторонние переговоры по телефону с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы коллеги поздравили главу Народного собрания с 67-летием, а также были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"