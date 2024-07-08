Новый посол Никарагуа прибыла в Ашхабад

АШХАБАД, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июля прибывшая с визитом в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа (с резиденцией в г. Анкара) Татьяна Даниэла Гарсиа Сильва посетила МИД Туркменистана и вручила свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных переговоров посол была ознакомлена с основными аспектами внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Татьяна Даниэла Гарсиа Сильва с марта текущего года также является послом Никарагуа в Турции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"