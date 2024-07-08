Туркменская делегация вернулась из Катара

Туркменская делегация вернулась из Катара03.07.2024 11:49
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым посетила Государство Катар 30 июня-1 июля.
Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Дохе под эгидой ООН 3-й встрече специальных представителей по Афганистану, которая была посвящена обсуждению текущей политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, перспектив расширения возможностей частного сектора Афганистана и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.
ИП "ТУРКМЕНинформ"