Туркменская делегация вернулась из Катара

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым посетила Государство Катар 30 июня-1 июля.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Дохе под эгидой ООН 3-й встрече специальных представителей по Афганистану, которая была посвящена обсуждению текущей политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, перспектив расширения возможностей частного сектора Афганистана и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"