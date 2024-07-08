Глава Халк Маслахаты Туркменистана отправился в Астану

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с визитом в Республику Казахстан.

Целью поездки является участие в предстоящих в Астане мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества - очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс», в ходе которого будут обсуждены приоритетные вопросы развития регионального взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"