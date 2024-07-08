В Ашхабад прибыл глава ООН

АШХАБАД, 6 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июля в Туркменистан в рамках турне по странам Центральной Азии прибыл с официальным визитом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках поездки по странам Центральной Азии 1-6 июля глава ООН посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Гутерриш уже посещал этот регион в 2017 году. В каждой из стран Генсек ООН встретится с главой государства и другими высокопоставленными представителями правительства, а также ознакомится с проектами, связанными с борьбой с изменением климата, и пообщается с местными активистами. 7 июля он возвратится в Нью-Йорк.

Центральноазиатская поездка главы ООН началась с посещения Узбекистана, продолжилась в Кыргызстане, далее он отправился в Казахстан, где 4 июля в Астане Генеральный секретарь принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а далее посетил Таджикистан, откуда отправился в Туркменистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"