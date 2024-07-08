Поздравления новому главе Ирана

АШХАБАД, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания вновь избранному Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

В посланиях содержались поздравления новому главе ИРИ по случаю его победы на выборах на высший государственный пост, пожелания крепкого здоровья и больших успехов всем его инициативам, направленным на прогресс и процветание иранского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"