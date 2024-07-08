Подведены итоги визита главы ООН в Туркменистан

АШХАБАД, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершил официальный визит в Туркменистан, предпринятый в рамках поездки главы ООН по странам Центральной Азии.

Программа пребывания генсека в Ашхабаде включала проведение переговоров с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, посещение Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и офиса Представительства ООН в стране, участие в церемонии открытия нового здания для Представительства ООН в Ашхабаде, а также он был награжден юбилейной медалью Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги».

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ООН в области устойчивого развития, сферах обеспечения безопасности, защиты прав человека, сокращения и предотвращения безгражданства, образования, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития транспортной взаимосвязанности, обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Также глава ООН поздравил Туркменистан с его успешными инициативами – от провозглашения Генеральной Ассамблеей 2025 года Международным годом мира и доверия до лидерства в области устойчивого транспорта. Глава ООН также поблагодарил страну за вклад в помощь народу Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"