Поздравления новому премьеру Великобритании

АШХАБАД, 8 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание новому премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру.

В послании содержались поздравления новому британскому премьеру по случаю его вступления в должность, пожелания крепкого здоровья и больших успехов в делах и начинаниях во имя прогресса и процветания дружественного народа Великобритании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"