Глава государства провел совещание с хякимами

АШХАБАД, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций велаятов.

На повестка дня было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве страны, где в самом разгаре работы по уборке урожая озимых сортов пшеницы, овощных и плодовых культур, уходу за посевами хлопчатника, хода строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"