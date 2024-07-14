Делегация Туркменистана отправилась в Женеву

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июля делегация Туркменистана во главе с руководителем Государственной службы по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана Ата Аннаниязовым отправилась с визитом в Женеву.

Целью поездки является участие в 65-ой сессии Ассамблеи стран членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), работа которой продится до 17 июля. На мероприятии будут обсуждены вопросы, связанные с вызовами в сфере защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав, поощрения продвижения инновационных технологий и искусственного интеллекта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"