Глава Туркменистана произвел кадровые перестановки

АШХАБАД, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства, на котором были подведены итоги работы различных отраслей народного хозяйства за истекшие шесть месяцев текущего года, произвел ряд кадровых перестановок в составе руководящего аппарата страны.

В частности, от должности министра образования Туркменистана была освобождена Байрамгуль Ораздурдыева, которая была назначена вице-премьером по вопросам образования, науки, здравоохранения и спорта вместо переведенного на другую, более ответственную работу Нурмухаммета Аманнепесова. Новым главой ведомства образования стал прежний ректор Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Джумамырат Гурбангелдиев. Новым ректором ИМО МИД стала прежний проректор Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана по учебной работе Гульшат Юсупова.

Новым министром текстильной промышленности Туркменистана был назначен Нурмухаммет Оразгелдиев вместо переведенного на другую работу Ресула Реджепова.

В связи с выходом на пенсию была освобождена от должности председателя Государственного объединения Туркменистана «Türkmenhaly» Огулхаджат Ишангулыева. Председателем данного ведомства была назначена А.Дурдыева, ранее работавшая председателем Национального центра профсоюзов и Центрального совета Союза женщин.

От должности председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии по состоянию здоровья был освобожден Арслан Ашыров.Теперь комитет возглавил Мейлис Реджепов, который до этого работал директором телеканала «Aşgabat» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. На должность директора телеканала «Aşgabat» был назначен С.Бегенджов.

Также был освобожден от должности директора телеканала «Ýaşlyk» Ш.Пурмаммедов. Новым руководителем данного телеканала был назначен Я.Касымов.

За допущенные в работе серьезные недостатки от должности ректора Туркменского государственного архитектурно-строительного института был освобожден Парахат Оразов. Новым ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института стал прежний проректор Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева по учебной работе Батыр Маммедов.

Новым ректором Туркменского государственного университета имени Махтумкули был назначен Оразгелди Овезсахедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"