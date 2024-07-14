Глава государства приветствовал подвиг дайхан

АШХАБАД, 13 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к хлеборобам страны по случаю их трудовой победы.

В обращении говорится:

"Уважаемые мастера урожаев!

Мужественные хлеборобы-дайхане!



Сердечно поздравляю вас с тем, что вы произвели на благодатной туркменской земле свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы и успешно выполнили договорные обязательства!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства столь высокий рубеж достигнут благодаря слаженному и вдохновенному труду арендаторов-мастеров, частных производителей продукции, механизаторов, ученых, каждого, кто был причастен к огромной работе по выращиванию и сбору без потерь урожая зерна.



В этой замечательной трудовой ­победе по производству богатого урожая пшеницы во имя дальнейшего укреп­ления продовольственного изобилия в стране есть большой вклад этрапских зерноводческих хозяйств велаятов, частных производителей, передовиков дайхан-хлеборобов и всех тружеников сельского хозяйства.



Мы обеспечиваем все необходимые условия для производительного труда дайхан, выращивания ими щедрых урожаев и приумножения своего благосостояния за счет добросовестного труда.



Мужественные хлеборобы!



В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» эры Возрождения новой эпохи могущественного государства в родной Отчизне, продвигающейся вперед со стремительностью скакуна, достигаются огромные успехи во всех отраслях экономики.



В настоящее время, когда наша независимая страна выходит на новые рубежи развития, претворяется в жизнь плодотворная работа по интенсивному развитию и кардинальному преобразованию сельского хозяйства, превращению его в одну из наиболее рентабельных отраслей. Государством создаются все условия для производительного труда туркменских дайхан, выращивания богатых урожаев, достижения высоких трудовых результатов, их благополучной и счастливой жизни.



Осуществляется масштабная работа для коренной модернизации и динамичного развития сельского хозяйства страны, приумножения изобилия родной земли. Успешная реализация в нашей Отчизне кардинальных реформ, забота о самоотверженном труде и благополучной, счастливой жизни родного народа – это яркие свидетельства последовательного претворения в жизнь главной политики, основанной на принципе «Государство – для человека!».



Уважаемые труженики сельского хозяйства!



Вы, не жалея сил и энергии, трудитесь, чтобы на благодатной турк­менской земле произвести щедрые урожаи пшеницы, хлопка и других сельскохозяйственных культур. В результате вашего благородного труда совершенный земледельческий опыт, оставленный в наследие нашими предками, гармонично комбинируется с современными земледельческими методами и наряду с другими направлениями сельского хозяйства большие трудовые победы достигаются и в зерноводческой отрасли.



В настоящее время ведутся масштабные работы по выращиванию богатых урожаев культур посредством кардинального преобразования сельского хозяйства родной Отчизны, уверенно устремленной к новым высотам прогресса, регулярных закупок высокопроизводительной сельхозтехники от ведущих мировых производителей, обеспечения повышающими плодородие земель минеральными удобрениями и широкого внедрения в производство последних достижений науки. Высокие показатели, достигнутые дайханами по получению богатого урожая в результате успешного осуществления этих работ, вызывают у нас гордость.



В этом году мы повысили государственную закупочную цену на пшеницу. Создали специальный Научно-исследовательский институт для ведения отрасли зерноводства в стране на научной основе. Наладили сев высокоурожайных семян пшеницы. Эти масштабные работы способствуют систематическому развитию сельхозпроизводства, в том числе зерноводческой отрасли, а также значительному повышению социально-бытового уровня жизни сельского населения.



Зерно – наше богатство. Именно поэтому, твердо убежден, что вы полностью, не потеряв ни единого зернышка, соберете весь выращенный вдохновенным трудом и усердием урожай зерна, и прочно заложите основу щедрого урожая нового года.



Уважаемые мастера урожаев!

Мужественные хлеборобы-дайхане!



Еще раз сердечно поздравляю мастеров-хлеборобов и работников сельского хозяйства, неутомимо трудившихся для получения богатого урожая зерна на благодатной земле и добившихся высоких результатов, а также комбайнеров, водителей, занятых в оперативном и без потерь сборе выращенного урожая зерна и на его транспортировке в амбары, и всех соотечественников с этой замечательной трудовой победой!



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения больших успехов в вашей благородной деятельности во имя дальнейшего процветания суверенного государства, продолжая славные земледельческие традиции предков!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"