В Туркменистане повысили зарплаты и пособия

АШХАБАД, 14 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося 12 июля расширенного заседания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей в Туркменистане".

В соответствии с документом, с 1 января 2025 года на 10 процентов повышаются размеры месячной заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Указом также С 1 января 2025 года установлены:

– минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в размере 2280 манатов в месяц;

– минимальный размер пенсий супруг участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в размере 665 манатов в месяц;

– базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 550 манатов;

– базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 520 манатов.

При этом минимальный размер заработной платы по Туркменистану установлен в размере 1410 манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"