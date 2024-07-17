В МИД Туркменистана отреагировали на покушение на экс-главу США

АШХАБАД, 15 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июля внешнеполитическое ведомство Туркменистана выпустило сообщение для СМИ, в котором говорится:

"Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что в Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли весть о покушении на жизнь 45-го Президента США Дональда Трампа.



Туркменская сторона решительно осуждает этот акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления.



Туркменистан является активным участником международных усилий по борьбе с терроризмом во всех формах его проявления, а также актами политического насилия, порождающими напряженность в обществе."

ИП "ТУРКМЕНинформ"