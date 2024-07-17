В МИД Туркменистана обсудили ход работы

АШХАБАД, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана было проведено заседание, на котором были рассмотрены итоги внешнеполитической деятельности Туркменистана за первое полугодие текущего года.

В мероприятии приняли участие руководители и работники отечественной дипломатической службы.

В рамках заседания были заслушаны отчеты заместителей министра иностранных дел Туркменистана и ряда руководителей департаментов МИД Туркменистана. Кроме того, на повестку дня вынесено определение перспективных задач на второе полугодие.

В частности, в ходе заседания было отмечено, что Постановлением Президента Туркменистана от 11 июля 2024 года были внесены изменения в структуру Центрального аппарата МИД Туркменистана, а именно созданы новые департаменты – Департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии и Департамент консульской службы. В этой связи, на заседании МИД Туркменистана обозначены задачи, связанные с подготовкой конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности консульской работы и внешнеполитической информации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"