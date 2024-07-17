Делегация Туркменистана посетила Узбекистан

Делегация Туркменистана посетила Узбекистан16.07.2024 11:42
АШХАБАД, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июля в рамках визита в Узбекистан делегация Туркменистана во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мергеном Гурдовым приняла участие в прошедшем в Ташкенте 4-м заседаним Туркмено-узбекского делового совета.
В рамках встречи были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, фармацевтической промышленности и туризма.
ИП "ТУРКМЕНинформ"