Делегация Туркменистана посетила Узбекистан

АШХАБАД, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июля в рамках визита в Узбекистан делегация Туркменистана во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мергеном Гурдовым приняла участие в прошедшем в Ташкенте 4-м заседаним Туркмено-узбекского делового совета.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, фармацевтической промышленности и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"