В Ашхабад прибыл новый посол Казахстана

АШХАБАД, 17 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июля прибывший с визитом в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Нурлан Ногаев посетил МИД Туркменистана.

В рамках визита посол вручил копии своих верительных грамот руководителю ведомства Рашиду Мередову, после чего были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

До июня текущего года послом РК в Туркменистане (с апреля 2022 года) работал Аскар Тажибаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"