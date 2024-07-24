МИД Туркменистана посетила делегация Сингапура

МИД Туркменистана посетила делегация Сингапура18.07.2024 11:23
АШХАБАД, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с визитом в Ашхабад делегация во главе с генеральным директором Директората Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии МИД Сингапура Самуэлем Тан.
В рамках проведенных переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии региональных и международных структур.
ИП "ТУРКМЕНинформ"