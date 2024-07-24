В Туркменистан прибыла новый глава представительства ЮНИСЕФ

АШХАБАД, 18 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенной главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна.

В ходе аудиенции представитель ЮНИСЕФ вручила главе государства свои верительные грамоты, а также было проведено обсуждение вопросов развития сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ в области здоровья детей, питания, раннего развития, социального обеспечения и инклюзивного образования.

Джалпа Ратна сменила в должности Мохаммада Фаязи, который был аккредитован в Туркменистане в январе 2022 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"