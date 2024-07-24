Туркменская делегация вернулась из Словакии

АШХАБАД, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июля делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым завершила двухдневный визит в Словацкую Республику.

В рамках пребывания в Братиславе делегация провела встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Словакии Мареком Эштоком, Государственным секретарем Министерства экономики Словакии Владимиром Шимоняком, советником Президента по дипломатическим вопросам Яном Кубишем, председателем комитета по иностранным делам Национального совета (парламента) Словакии Марианом Кэри и председателем Словацкой торгово-промышленной палаты Петером Михоком, а также приянла участие в межмидовских политических консультациях.

В рамках проведенных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"