Проведена встреча глав транспортных ведомств Туркменистана, Казахстана и Афганистана

АШХАБАД, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля ведомство внешней политики Туркменистана выпустило сообщение для СМИ по итогам прошедшей в этот день в в городе Актау (Казахстан) Первого торгово-логистического форума «Север-Юг» трехсторонней встречи руководителей транспортных ведомств Туркменистана, Казахстана и Афганистана, в ходе которой был обсужден широкий комплекс вопросов, связанных с дальнейшим наращиванием потенциала сотрудничества между тремя государствами в транспортной сфере.



Сообщается, что в частности, "стороны обсудили условия транспортировки грузов по маршруту Казахстан – Туркменистан - Афганистан с дальнейшим выходом в Пакистан. Одновременно с этим на вышеуказанной трехсторонней встрече были рассмотрены возможности участия туркменской, афганской и казахстанской сторон в реализации проекта строительства железной дороги от туркмено-афганской границы до города Герат (Афганистан).



В ходе переговоров было подчеркнуто, что транспортный маршрут «Казахстан-Туркменистан-Афганистан» является важной составной частью транзитного коридора «Север-Юг», эффективное использование которого позволит обеспечить на первоначальном этапе перевозки грузов в объеме от 5 до 8 миллионов тонн, а в перспективе - от 20 до 30 миллионов тонн".

ИП "ТУРКМЕНинформ"