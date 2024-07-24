Делегация Туркменистана посетила Румынию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18-19 июля делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым совершила визит в Румынию.

В рамках пребывания в Бухаресте делегация провела встречи с министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску, государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Адрианом Георге Фогишем, государственным секретарем Министерства национального образования Румынии Гигелем Параскив, председателем межпарламентской группы дружбы «Румыния – Туркменистан» в Палате депутатов парламента Румынии Кароли Колчаром, а также приянла участие в межмидовских политических консультациях.

В рамках проведенных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, информационных технологий, водного хозяйства, образования и других, по линии парламента.

Также было подтверждено намерение подготовить к подписанию в 2024 году в Бухаресте четырехстороннего (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния) межправительственного Соглашения о создании международного транспортного маршрута «Каспийское море – Черное море».

ИП "ТУРКМЕНинформ"