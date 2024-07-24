Глава государства приветствовал членов национальной сборной

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с приветствием к членам национальной сборной команды Туркменистана, участвующим в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

В обращении говорится:

"Уважаемые члены национальной сборной команды Туркменистана!



Дорогие спортсмены!



Сердечно поздравляю вас с участием в XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в городе Париж Французской Республики!



Желаю вам достойно представлять независимый нейтральный Туркменистан на XXXIII летних Олимпийских играх и поднять спортивный авторитет нашей страны в мире на более высокий уровень!



Дорогие спортсмены!



В результате комплексной государственной стратегии, заложенной Героем-Аркадагом, в международном спортивном пространстве неуклонно растет престиж нашей Родины. Проведение в стране различных соревнований, в том числе международного уровня, является одним из важных направлений национальной политики в области спорта. Олимпийские игры, международные соревнования содействуют реализации принципов миролюбия, дружбы и примирения через спорт.



Туркменистан стал центром проведения спортивных состязаний различного уровня. Систематическое строительство и ввод в эксплуатацию спорткомплексов, стадионов и других профильных сооружений во всех уголках страны способствуют успешному выступлению наших атлетов на различных турнирах, завоеванию призовых мест.



Уважаемые спортсмены!



Как известно, сфера спорта, развивающаяся в нашей стране на мировом уровне, выступает в числе приоритетов государственной политики. Построен Олимпийский городок, украшающий прекрасную столицу – город Ашхабад, он не имеет аналогов в регионе и оснащен современным оборудованием. В стране созданы все условия для достойного выступ­ления туркменских спортсменов на соревнованиях мирового уровня, в честь которых будет поднят Государственный флаг.



Являясь членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, а также Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту, Туркменистан вносит достойный вклад в развитие олимпийского движения в регионе. Это свидетельствует о дальнейшем развитии в стране спортивной дипломатии.



Уважаемые члены национальной сборной команды Туркменистана!



Дорогие спортсмены!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое значение придается регулярному проведению массовых велопробегов, физкультурно-спортивных и культурных мероприятий. Все это повышает престиж любимой Отчизны как страны здоровья и счастья.



В период развития национального спортивного движения в основном на вас ложится ответственность за формирование спортивного престижа Туркменистана. Вы своими победами и высокими достижениями в спорте должны продемонстрировать результаты создаваемых на государственном уровне прекрасных условий для юных спортсменов! Твердо верю, что вы успешно выступите на XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Париж Французской Республики, и высоко поднимете Государственный флаг Туркменистана.



Уважаемые члены сборной команды Туркменистана!



Дорогие спортсмены!



Еще раз искренне желаю вам достойно представить независимый нейтральный Туркменистан на XXXIII летних Олимпийских играх и добиться больших успехов!



Пусть высоко реет Государственный флаг нашей независимой нейтральной Родины над международной спортивной ареной!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"