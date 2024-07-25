Глава МИД Туркменистана отбыл в Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился во главе представительной делегации с рабочим визитом в Исламскую Республику Пакистан.

В рамках визита глава МИД Туркменистана проведет в Исламабаде ряд двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В первый день визита делегация была принята Президентом Пакистана Асифом Али Зардари, провела встречу с премьер-министром Шахбазом Шарифом, приняла участие в туркмено-пакистанских политических консультациях на уровне глав ведомств иностранных дел и встрече сопредседателей совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития турмено-пакистанского диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, а также обеспечения безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"