Глава Туркменистана аккредитовал посла ФРГ

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Берндом Хайнце.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, банков и финансов, тран­спорта и связи, здравоохранения.

С августа 2022 года по март текущего послом ФРГ в Туркменистане работал Михаэль Бирхоф.

ИП "ТУРКМЕНинформ"