Глава Туркменистана аккредитовал посла ФРГ

Глава Туркменистана аккредитовал посла ФРГ25.07.2024 11:30
АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Берндом Хайнце.
В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, банков и финансов, транспорта и связи, здравоохранения.
С августа 2022 года по март текущего послом ФРГ в Туркменистане работал Михаэль Бирхоф.
ИП "ТУРКМЕНинформ"