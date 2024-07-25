Поздравления главе Узбекистана

АШХАБАД, 25 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В посланиях содержались поздравления коллеге по случаю его дня рождения, пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"