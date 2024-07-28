Глава государства назначил новых послов

АШХАБАД, 26 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов, в соответствии с которыми производится ряд кадровых перестановок в составе дипломатического корпуса.

Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Малайзии Мухамметныяз Машалов был назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индонезия (с резиденцией в городе Куала-Лумпур).

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике Тойлы Комеков теперь будет работать одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Кипр (с резиденцией в городе Рим).

ИП "ТУРКМЕНинформ"