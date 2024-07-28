Представитель Афганистана в Туркменистане приступил к своим обязанностям

АШХАБАД, 27 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с временным поверенного в делах Афганистана в Туркменистане Фазалому Мухаммадом Сабиром, который несколько лет является представителем Афганистана в Ашхабаде.

В ходе встречи министр вручил ему документ о его аккредитации в стране, а также были рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"