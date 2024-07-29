Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Таджикистана

АШХАБАД, 28 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"