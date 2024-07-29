Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО

АШХАБАД, 29 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июля в Ашхабаде под председательством главы МИД Туркменистана Рашида Мередова было проведено очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение итогов работы комиссии за истекший период текущего года и приоритетных направлений ее дальнейшей работы по защите, детальному изучению и консервации памятников, внесению национальных ценностей Туркменистана в Списки мирового наследия ЮНЕСКО.

ИП "ТУРКМЕНинформ"