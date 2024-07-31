МИД Туркменистана посетил новый посол ФРГ

АШХАБАД, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Бернд Хайнце посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе визита посол вручил министру Рашиду Мередову копии своих верительных грамот, а также было проведено обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С августа 2022 года по март текущего послом ФРГ в Туркменистане работал Михаэль Бирхоф.

ИП "ТУРКМЕНинформ"