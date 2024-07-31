Глава МИД Туркменистана провел переговоры с коллегами по региону

АШХАБАД, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры по телефону с министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу и министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых направлений дальнейшего развития двустороннего партнерства, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"