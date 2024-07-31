Глава Туркменистана провел кадровые перестановки

АШХАБАД, 30 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьеров, хякимов велаятов, ответственных руководителей, которое было посвящено рассмотрению текущего положения дел в регионах.

Также в ходе заседания глава государства произвел ряд кадровых перестановок в составе администраций велаятов.

Так, от должности хякима Ахалского велаята в связи с переходом на другую работу был освобожден Ровшен Ходжагулыев. Новым хякимом Ахалского велаята был назначен Солтанмырат Солтанмырадов, до этого являвшийся хякимом Дашогузского велаята. Новым хякимом Дашогузского велаята стал Довлетгелди Бабаев, ранее работавший директором Научно-исследовательского института зерноводства Министерства сельского хозяйства.

От должности хякима Лебапского велаята в связи с переходом на другую работу был освобожден Шохрат Амангелдиев. Новым хякимом Лебапского велаята стал Максат Аннанепесов, ранее работавший директором Научно-исследовательского института земледелия Министерства сельского хозяйства.

От должности заместителя хякима Лебапского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту в связи с переходом на другую работу была освобождена Огулдженнет Бердилиева. На ее место была назначена прежний заместитель хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Тавус Аманова.

От должности заместителя хякима Марыйского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту в связи с переходом на другую работу была освобождена Арзыгуль Оразова. На ее место назначена Чемен Джумамырат гызы Акыева.

Новым замес­тителем хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята стала Гульсенем Маммедова.

Новым заместителем хякима этрапа Туркменбаши Балканского велаята назначен Абдырахман Бабаниязов.

Новым заместителем хякима Берекетского этрапа Балканского велаята стал Рахымберди Хыдыров.

Крмое того, от должностей председателя Национального центра профессиональных союзов и председателя Центрального совета Союза женщин в связи с переходом на другую работу была освобождена Акджемал Дурдыева. Вместо нее эти обязанности возложены на Огулдженнет Бердилиеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"