В Ашхабад прибыл глава ОДВЗЯИ

АШХАБАД, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

29 июля он посетил МИД Туркменистана, где провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, а 30 июля был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности и разоружения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"