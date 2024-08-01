Глава МИД Туркменистана посетил Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов отправился с визитом в Исламскую Республику Иран.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Тегеране церемонии инаугурации вновь избранного Президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

Кроме того, в рамках визита глава МИД был принят новым Президентом Ирана, с которым обсудил актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"