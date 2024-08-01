В Ашхабад прибыла новый посол США

АШХАБАД, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 августа прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Элизабет Руд была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где провела встречу с министром Рашидом Мередовым.

В рамках проведенных встреч посол вручила свои верительные грамоты, а также было проведено обсуждение актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С мая 2019 года по июнь текущего послом США в Туркменистане работал Мэтью Стефан Климоу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"