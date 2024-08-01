Ашхабад посетил министр энергетики Турции

АШХАБАД, 1 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития туркмено-турецкого сотрудничества в сферах торговли и экономики, энергетики и других.

В рамках визита глава ведомства энергетики Турции также посетил Государственную корпорацию «Türkmengeologiýa» и Министерство энергетики Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"