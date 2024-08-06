Делегация МИД Туркменистана отправилась на Филиппины

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 августа делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым отправилась с визитом в Республику Филиппины.

Целью поездки является участие в предстоящих в Маниле туркмено-филиппинских межмидовских политических консультациях и проведение ряда двусторонних встреч с представителями официальных и деловых кругов Филиппин, в ходе которых будут обсуждены приоритетные вопросы развития сорудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"