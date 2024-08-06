Подведены итоги поездки делегации Туркменистана на Филиппины

АШХАБАД, 5 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 августа делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым завершила визит в Республику Филиппины.

Программа пребывания в Маниле включала участие в политических консультацияхи между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Филиппины, встречи с секретарем иностранных дел Энрике Манало, вице-президентом Торгово-промышленной палаты Филиппин Джудэ Агулиар, посещение свободной экономической зоны «Кларк-Фрипорт».

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Департаментом по иностранным делам Республики Филиппины о политических консультациях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"