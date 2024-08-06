Главы Туркменистана и Казахстана провели переговоры

АШХАБАД, 6 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы глава РК пригласил коллегу посетить с визитом Казахстан, чтобы принять участие в предстоящих в Астане 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также в 1-м Саммите Диалога «Центральная Азия – Япония».

Кроме того, президенты рассмотрели ключевые аспекты развития диалога двух стран в сферах ТЭК, транспорта и связи и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"