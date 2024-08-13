Жители и гости Венгрии знакомятся с культурой Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 августа в Будапеште была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Туркменистана в Венгрии, для участия в которой в страну прибыла творческая делегация деятелей национальной культуры и искусств.

Программа культурной акции включает в себя концертные выступления, выставку музейных ценностей, изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана, в свою очередь туркменская делегация примет участие в Курултае – празднике сохранения древних традиций гуннских и тюркских народов.

Закрытие Дней культуры намечено на 11 августа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"